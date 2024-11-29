СКР возбудил дело после массового отравления в ресторане «Токио City» в Петербурге

«По данным следствия, не позднее 28 ноября текущего года лицами из числа сотрудников ресторана, расположенного на проспекте Сизова в Санкт-Петербурге, личность которых устанавливается, в ходе оказания услуг по организации общественного питания и доставке продуктов питания, допущены нарушения санитарно- эпидемиологических норм. В результате указанных действий с острой кишечной инфекцией в медицинские учреждения города Санкт-Петербурга обратились не менее 22 человек», — говорится в сообщении СК.