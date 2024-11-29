СКР возбудил дело после массового отравления в ресторане «Токио City» в Петербурге

«По данным следствия, не позднее 28 ноября текущего года лицами из числа сотрудников ресторана, расположенного на проспекте Сизова в Санкт-Петербурге, личность которых устанавливается, в ходе оказания услуг по организации общественного питания и доставке продуктов питания, допущены нарушения санитарно- эпидемиологических норм. В результате указанных действий с острой кишечной инфекцией в медицинские учреждения города Санкт-Петербурга обратились не менее 22 человек», — говорится в сообщении СК.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставила на контроль прокуратура Приморского района Петербурга, отметили, в свою очередь, в надзорном ведомстве.
Напомним, ранее в самой сети ресторанов «Токио City» заявили, что уже провели полную дезинфекцию, сотрудников отправили на внеплановое медицинское обследование и ввели изменения в меню — клиентам пока недоступны блюда из форели и весь ассортимент суши-бара, которыми, предположительно, и могли отравиться посетители.
«Ъ-СПб» писал, что по итогам санитарно-эпидемиологического расследования, организованного Роспотребнадзором, среди посетителей ресторана «Токио City» на улице Сизова было зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. В инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, у 12 заболевших в биологическом материале выявлена Salmonella.