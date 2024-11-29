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Дело о смерти бывшего акционера Qazaq Bank Бахыта Ибрагима прекращено

В ходе расследования не обнаружено состава уголовного правонарушения.

Источник: Reuters

Уголовное дело о смерти казахстанского бизнесмена, бывшего акционера Qazaq bank Бахыта Ибрагима прекращено. Об этом сообщили в департаменте полиции Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Управлением полиции Алмалинского района по данному факту проведено досудебное расследование в рамках уголовного дела, зарегистрированного в ЕРДР по статье 105, части 1 УК РК (Доведение до самоубийства). Были назначены соответствующие экспертные исследования.

«По результатам комплекса следственных мероприятий производство по уголовному делу прекращено на основании статьи 35 части 1 пункта 2 УК РК (Уголовное дело подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения). Данное решение утверждено прокуратурой Алмалинского района города», — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

О смерти бывшего акционера Qazaq bank Бахыта Ибрагима сообщалось в марте этого года.

Напомним, в 2018 году сообщалось об аресте Бахыта Ибрагима. Он был экстрадирован из Германии. Его подозревали в хищении путем мошенничества в группе лиц по предварительному сговору денежных средств АО «Bank RBK» в особо крупном размере.

Позже суд признал Ибрагима виновным в хищениях в RBK Bank и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. В этом году он освободился из мест лишения свободы.