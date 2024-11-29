Военнослужащий задержан в Невском районе после вооруженного нападения на магазин

Инцидент произошел накануне утром в торговой точке на улице Бадаева. В десятом часу неизвестный мужчина ворвался в магазин с ножом и напал на женщину-продавца. Налетчик отобрал ее телефон и вытащил деньги из кассы, но работница закричала и привлекла внимание прохожего, который смог выбить из рук нападавшего нож и способствовал задержанию.