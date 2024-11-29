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Обвиняемого в превышении полномочий замначальника ФСИН Башкирии отправили в СИЗО

Замачальника Управления ФСИН Башкирии избрана мера пресечения.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе выбрали меру пресечения заместителю начальника УФСИН Башкирии. Его обвиняют в превышении полномочий.

Как сообщает СУ СКР по РБ, Советский райсуд заключил мужчину под стражу в СИЗО на два месяца.

По версии следствия, замначальника УФСИН потребовал от 10 подчиненных передать ему часть их премий на сумму 500 тысяч рублей. Сотрудники согласились, опасаясь последствий.

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