Обвиняемого в превышении полномочий замначальника ФСИН Башкирии отправили в СИЗО

В Уфе выбрали меру пресечения заместителю начальника УФСИН Башкирии. Его обвиняют в превышении полномочий.
Как сообщает СУ СКР по РБ, Советский райсуд заключил мужчину под стражу в СИЗО на два месяца.
По версии следствия, замначальника УФСИН потребовал от 10 подчиненных передать ему часть их премий на сумму 500 тысяч рублей. Сотрудники согласились, опасаясь последствий.
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