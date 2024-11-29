Уголовное дело завели из-за отключения электричества в Катангском районе

В Катангском районе завели уголовное дело по статье за халатность из-за периодического прекращения электроснабжения. По версии следствия, в селе Ербогачен администрация не принимала никаких мер к организации бесперебойного электроснабжения населения. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и СКР Иркутской области.