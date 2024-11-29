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Уголовное дело завели из-за отключения электричества в Катангском районе

Свет отключают каждый день по ночам из-за отсутствия дизельного топлива.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Катангском районе завели уголовное дело по статье за халатность из-за периодического прекращения электроснабжения. По версии следствия, в селе Ербогачен администрация не принимала никаких мер к организации бесперебойного электроснабжения населения. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и СКР Иркутской области.

— В связи с отсутствием дизельного топлива, предназначенного для работы генераторных установок, в селе с 12 часов ночи до шести часов утра в ноябре 2024 отключается электричество, — уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи уточняют все обстоятельства, в ходе расследования уголовного дела дадут правовую оценку действиям должностных лиц администрации района, а также министерств и ведомств, ответственных за подготовку к зимнему сезону.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Следкома России Александр Бастрыкин контролирует развитие доследственной проверки регионального СК школы в Иркутской области. Учебное заведение в поселке Седаново изношено более чем на 70%.