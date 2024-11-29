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Пьяный россиянин без одежды забрался на башенный кран и оказался в психбольнице

В Магнитогорске пьяного мужчину, который без одежды забрался на башенный кран, отправили в психбольницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Источник: РИА "Новости"

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на стройке. Сторож заметил мужчину, который забрался на башенный кран, и вызвал охрану, однако тот отказался спускаться.

Прибывшие на место пожарные помогли снять мужчину с крана, так как он не мог сделать этого самостоятельно. Врачи осмотрели его и установили, что россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что мужчина и раньше совершал опасные поступки. После выходки с башенным краном его отправили на обследование в психиатрическую больницу. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

МЧС