Россиянин напал на вызволявшего из квартиры девушку во время побоев соседа

По данным издания, россиянин проживает в ЖК «Золотой Рог», в конце ноября он издевался над своей возлюбленной. Соседи услышали крики и вызвали сотрудников полиции. До приезда оперативников жильцы самостоятельно вскрыли дверь и освободили пленницу. Ее забрали в больницу.
Девушка сняла побои и написала заявление.
На следующий день ее мучитель выследил одного из соседей, который вскрывал его дверь, вышел с ним из лифта, повалил на пол и избил ногами. У пострадавшего диагностировали ушиб ребер и ссадины на лице. Он также обратился в полицию.
В тот же день к родственникам соседа приехали друзья нападавшего в форме сотрудников правоохранительных органов и объявили, что все дела в отношении мужчины «будут замяты, сожительница заберет заявление, а факт нападения на соседа никто не докажет».
Сам же нарушитель спокойствия уверен, что соседи незаконно проникли в его квартиру, и намерен подавать встречный иск.
Ранее сообщалось, что в Казани мужчина избил жену и не дал медикам помочь ей, угрожая пистолетом.