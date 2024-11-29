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В суд Сочи передали дело о наезде катера на 16-летнюю девочку-подростка

В суд направили уголовное дело на водителя катера, который вспорол девочке живот в Сочи.

Источник: Южная транспортная прокуратура

Уголовное дело в отношении водителя катера, который минувшим летом вспорол живот 16-летней девочке в Сочи, направлено в суд. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

«Сочинским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении судоводителя маломерного судна. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказали в ведомстве.

Все произошло в августе 2024 года около пляжа в поселке Лоо. В Черном море водитель маломерного судна допустил наезд на девочку. Винтом катера школьнице вспороло живот. Врачи провели многочасовую операцию и спасли ребенка.

Судоводителю грозит до двух лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.