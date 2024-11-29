В суд Сочи передали дело о наезде катера на 16-летнюю девочку-подростка

Уголовное дело в отношении водителя катера, который минувшим летом вспорол живот 16-летней девочке в Сочи, направлено в суд. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.
«Сочинским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении судоводителя маломерного судна. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказали в ведомстве.
Все произошло в августе 2024 года около пляжа в поселке Лоо. В Черном море водитель маломерного судна допустил наезд на девочку. Винтом катера школьнице вспороло живот. Врачи провели многочасовую операцию и спасли ребенка.
Судоводителю грозит до двух лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.