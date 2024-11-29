Бизнесмен из Иркутска ответит в суде за мошенничество с соцконтрактом

В Иркутске 25-летний несостоявшийся бизнесмен ответит в суде за мошенничество с соцконтрактом. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, мужчина обратился в управление соцзащиты за получением выплаты и даже предоставил документы, что он хочет открыть свое дело по продаже корпусной мебели.
— На основании фиктивной документации он заключил социальный контракт, после чего ему из регионального бюджета выделена социальная выплата в размере 350 тыс. рублей. Обвиняемый условия социального контракта не исполнил, по требованию управления социальной защиты населения денежные средства не вернул, потратив их на личные нужды, — поделились в надзорном ведомстве.
Из-за действий псевдобизнесмена областному Минсоцразвития был нанесен крупный ущерб. Мошенничество с соцконтрактом выявили полицейские. Сейчас уголовное дело направили в Октябрьский райсуд.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что семь работников предприятия из Братска смогли получить досрочную пенсию благодаря вмешательству прокуратуры.