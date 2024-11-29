Бизнесмен из Иркутска ответит в суде за мошенничество с соцконтрактом

В Иркутске 25-летний несостоявшийся бизнесмен ответит в суде за мошенничество с соцконтрактом. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, мужчина обратился в управление соцзащиты за получением выплаты и даже предоставил документы, что он хочет открыть свое дело по продаже корпусной мебели.