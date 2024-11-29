В Слуцком районе при пожаре в жилом доме погиб пенсионер

28 ноября в 19.50 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Лесуны Слуцкого района, принадлежащем гражданке 1985 года рождения. На месте инцидента обнаружен погибший отчим хозяйки, пенсионер.



Причины пожара и гибели устанавливаются.



В этот же день в 6.27 стало известно о том, что в учреждении здравоохранения от травм, полученных 24 ноября при пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Быхове Могилевской области, скончался гражданин 1974 года рождения, неработавший. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.