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В Слуцком районе при пожаре в жилом доме погиб пенсионер

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе при пожаре в жилом доме погиб пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

28 ноября в 19.50 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Лесуны Слуцкого района, принадлежащем гражданке 1985 года рождения. На месте инцидента обнаружен погибший отчим хозяйки, пенсионер.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

В этот же день в 6.27 стало известно о том, что в учреждении здравоохранения от травм, полученных 24 ноября при пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Быхове Могилевской области, скончался гражданин 1974 года рождения, неработавший. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.

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