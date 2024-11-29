Жителю Иркутска грозит до 20 лет колонии за сбыт наркотиков через интернет

Задержанный рассказал, что нашел объявление о работе в интернете, далее связался с оператором через мессенджер и по инструкции забирал оптовые партии наркотических веществ в указанных местах, расфасовывал и размещал свертки в разных районах Иркутска. В ходе следственных действий мужчина показал места еще нескольких «тайников-закладок», которые также были изъяты.