Жителю Иркутска грозит до 20 лет колонии за сбыт наркотиков через интернет

В Иркутске полицейские задержали местного жителя, который на протяжении года сбывал наркотики через интернет. Мужчина устроился на работу в интернет-магазин по продаже запрещенных средств и оставлял закладки для покупателей на территории нескольких районов города, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в ходе патрулирования Ленинского округа правоохранители обратили внимание на гражданина, который фотографировал местность. При виде полицейских молодой человек попытался скрыться на личном авто, но был блокирован во дворе дома.
При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили 132 свертка с неизвестным веществом, после чего доставили водителя в дежурную часть. Предварительное исследование показало, что при себе у мужчины было почти 65 граммов синтетического наркотика.
Задержанный рассказал, что нашел объявление о работе в интернете, далее связался с оператором через мессенджер и по инструкции забирал оптовые партии наркотических веществ в указанных местах, расфасовывал и размещал свертки в разных районах Иркутска. В ходе следственных действий мужчина показал места еще нескольких «тайников-закладок», которые также были изъяты.
В отношении иркутянина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, осуществляемый в крупном размере), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.