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В Самаре водитель иномарки сбил 81-летнюю пенсионерку на улице Николая Баженова

Пожилая женщина попала в больницу после ДТП в Красноглинском районе Самары 28 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 28 ноября, в Красноглинском районе Самары произошло серьезное ДТП. Водитель иномарки сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в 13:45. По информации полиции, 34-летний водитель автомобиля Toyota Corolla двигался по улице Николая Баженова в сторону 1-го квартала Мехзавода. Вблизи дома № 6 автомобилист сбил 81-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Жительница в результате наезда иномарки получила травмы. После происшествия пострадавшую госпитализировала бригада скорой помощи. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все детали и обстоятельства аварии, проводится проверка.