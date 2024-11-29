В Самаре водитель иномарки сбил 81-летнюю пенсионерку на улице Николая Баженова

В четверг, 28 ноября, в Красноглинском районе Самары произошло серьезное ДТП. Водитель иномарки сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Все произошло в 13:45. По информации полиции, 34-летний водитель автомобиля Toyota Corolla двигался по улице Николая Баженова в сторону 1-го квартала Мехзавода. Вблизи дома № 6 автомобилист сбил 81-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Жительница в результате наезда иномарки получила травмы. После происшествия пострадавшую госпитализировала бригада скорой помощи. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все детали и обстоятельства аварии, проводится проверка.