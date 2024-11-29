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В Барнауле почти 800 объектов отключены от холодного водоснабжения

БАРНАУЛ, 29 ноября. /ТАСС/. Около 800 объектов в Барнауле оказались временно отключены от холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе на улице Кулагина. Просело асфальтовое покрытие, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия «Росводоканал Барнаул».

Источник: Reuters

«Под временное отключение в общей сложности попали 798 объектов: 12 многоквартирных домов, 722 частных дома, бойлерная, школа, детский сад, спортивная школа, медицинское учреждение и 59 административных здания», — сообщили в пресс-службе.

Авария произошла на водопроводе диаметром 250 мм. Из-за проседания асфальтового покрытия перекрыта проезжая часть по улице Кулагина. Осуществляется подвоз воды по заявкам.

«Пока только начали работы. Когда вскроют котлован, тогда будет понятен характер повреждения. Сейчас задача — провести земляные работы, добраться до повреждения. Ориентировочно плановое время окончания работ — до конца текущих суток, время предварительное», — добавил собеседник агентства.

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