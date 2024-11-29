В Барнауле почти 800 объектов отключены от холодного водоснабжения

«Пока только начали работы. Когда вскроют котлован, тогда будет понятен характер повреждения. Сейчас задача — провести земляные работы, добраться до повреждения. Ориентировочно плановое время окончания работ — до конца текущих суток, время предварительное», — добавил собеседник агентства.