Лесосибирца осудили за избиение старика

Напомним, все произошло в июне этого года возле дома на улице Яблочкова. Пьяный злоумышленник с балкона своей квартиры наблюдал за прохожими, и его внимание привлек пенсионер, который сидел на лавочке и о чём-то разговаривал с компанией детей. Мужчина усмотрел в поведении деда грубость, спустился на улицу и в нецензурной форме попросил его отстать от детей. Ему показалось, что пенсионер оскорбил его, и тогда он ударил его ногой по голове, от чего сам не удержал равновесие и упал. Поднявшись, он повалил пострадавшего на землю и еще несколько раз пнул его по голове.