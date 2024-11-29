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Лесосибирца осудили за избиение старика

В Красноярском крае 41-летнего жителя Лесосибирска приговорили к 1,8 годам колонии-поселения за избиение 74-летнего мужчины на улице.

Об этом сообщили в прокуратуре.

Напомним, все произошло в июне этого года возле дома на улице Яблочкова. Пьяный злоумышленник с балкона своей квартиры наблюдал за прохожими, и его внимание привлек пенсионер, который сидел на лавочке и о чём-то разговаривал с компанией детей. Мужчина усмотрел в поведении деда грубость, спустился на улицу и в нецензурной форме попросил его отстать от детей. Ему показалось, что пенсионер оскорбил его, и тогда он ударил его ногой по голове, от чего сам не удержал равновесие и упал. Поднявшись, он повалил пострадавшего на землю и еще несколько раз пнул его по голове.

Дедушку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Налетчика признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ) и заключили под стражу в зале суда.