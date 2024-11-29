Стали известны подробности кражи 7,7 млн рублей у участника СВО из Волгограда

В их незаконном списании заподозрили студентов 17−18 лет.
14 июня мужчина обратился в полицию Волгограда. Он заявил, что неизвестные получили доступ к его личному кабинету в онлайн-банкинге и похитили все сбережения — 7,7 млн рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемыми оказались трое студентов университетов Казани в возрасте от 17 до 18 лет. Для задержания молодых людей волгоградские полицейские отправились в служебную командировку в столицу Татарстана.
Оперативники выяснили, что после отправления в зону СВО волгоградец перестал пользоваться своей SIM-картой, но забыл отвязать ее от банковской карты. Один из задержанных нашел информацию о номере военнослужащего в теневом сегменте интернета.
Студент использовал эти данные, взломал личный кабинет в онлайн-банкинге и перевел со счета бойца СВО 7,7 млн рублей на подконтрольные счета, воспользовавшись помощью товарищей.
«При этом для вывода средств сообщники привлекали так называемых дропов, личность и местонахождение которых устанавливаются, — отметили в телеграм-канале “МВД Медиа”. — По имеющейся информации, злоумышленники потратили похищенные миллионы на заграничный отдых и ставки в онлайн-казино».
Расследование уголовного дела продолжается. Фигурантов дела доставили из Казани в Волгоград.