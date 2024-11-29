Омичку обвиняют в получении выплат на ребенка, которого не было

"По версии следствия, летом 2022 г. данная гражданка на основании фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка оформила документы на получение выплат, положенных при рождении и уходе за ребенком, в том числе одинокой матерью.
Кроме того, при участии представителя кредитного потребительского кооператива попыталась распорядиться средствами материнского семейного капитала путем оформления фиктивного договора займа якобы на строительство жилого дома", — заявили в региональной прокуратуре.
Также отмечается, что в результате федеральному бюджету причинен ущерб на общую сумму почти 150 тысяч рублей.
Позиция обвиняемых не представлена.
В настоящее время по уголовному делу ведется судебное следствие, прокуратура представляет доказательства стороны обвинения. Санкция статей предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.