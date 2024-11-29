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Омичку обвиняют в получении выплат на ребенка, которого не было

В Омске местную жительницу обвиняют в мошенничестве, а кроме того, в покушении на мошенничество при получении социальных выплат обвиняют представителя кредитного потребительского кооператива, сообщает в пятницу, 29 ноября 2024 года, пресс-служба прокуратуры Омской области.

Источник: SuperOmsk.ru

"По версии следствия, летом 2022 г. данная гражданка на основании фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка оформила документы на получение выплат, положенных при рождении и уходе за ребенком, в том числе одинокой матерью.

Кроме того, при участии представителя кредитного потребительского кооператива попыталась распорядиться средствами материнского семейного капитала путем оформления фиктивного договора займа якобы на строительство жилого дома", — заявили в региональной прокуратуре.

Также отмечается, что в результате федеральному бюджету причинен ущерб на общую сумму почти 150 тысяч рублей.

Позиция обвиняемых не представлена.

В настоящее время по уголовному делу ведется судебное следствие, прокуратура представляет доказательства стороны обвинения. Санкция статей предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Прокуратура