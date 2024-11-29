Омичку обвиняют в получении выплат на ребенка, которого не было

В Омске местную жительницу обвиняют в мошенничестве, а кроме того, в покушении на мошенничество при получении социальных выплат обвиняют представителя кредитного потребительского кооператива, сообщает в пятницу, 29 ноября 2024 года, пресс-служба прокуратуры Омской области.