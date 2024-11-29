Дебошира из ЖК «Золотой Рог» арестовали за избиение соседа

О решении докладывает пресс-служба судебной системы Приморского края, подчёркивая, что приговор о мере пресечения ещё не вступил в законную силу.
В отношении дебошира расследуется уголовное дело о хулиганстве с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Ответить ему придётся в первую очередь за нападение на соседа, которого хулиган подкараулил у входа в квартиру и избил. Теперь Новый год дебоширу придётся встречать в СИЗО — арестовали его на срок до 27 января 2025 года.
Напоминаем, в ноябре этого года житель «Золотого Рога» вечером стал избивать в квартире свою девушку, крики стали слышны соседям. Жильцы вызвали полицию, но наряд, по словам очевидцев, оперативно не приехал, и соседям пришлось спасать девушку самим. Мужчины взломали дверь в квартиру и пресекли избиение. В процессе спасения одному из защитников пришлось несколько раз ударить дебошира.
На следующий день после разбирательств в полиции нарушитель общественного порядка совершил нападение на своего обидчика.
Сам дебошир тоже написал заявление на ударившего его соседа. С полученными телесными повреждениями он обращался в больницу.
В запутанной истории потребовал разобраться председатель СК РФ Александр Бастрыкин после того, как сюжет об этом инциденте появился в программе одного из федеральных телеканалов.