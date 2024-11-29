Дебошира из ЖК «Золотой Рог» арестовали за избиение соседа

В отношении дебошира расследуется уголовное дело о хулиганстве с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Ответить ему придётся в первую очередь за нападение на соседа, которого хулиган подкараулил у входа в квартиру и избил. Теперь Новый год дебоширу придётся встречать в СИЗО — арестовали его на срок до 27 января 2025 года.