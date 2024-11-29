Олбани
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дебошира из ЖК «Золотой Рог» арестовали за избиение соседа

Дебошира из жилого комплекса «Золотой Рог» на улице Калинина во Владивостоке, избившего свою сожительницу, а потом и вступившегося за неё соседа, по решению Первомайского районного суда Владивостока арестовали на два месяца, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

О решении докладывает пресс-служба судебной системы Приморского края, подчёркивая, что приговор о мере пресечения ещё не вступил в законную силу.

В отношении дебошира расследуется уголовное дело о хулиганстве с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Ответить ему придётся в первую очередь за нападение на соседа, которого хулиган подкараулил у входа в квартиру и избил. Теперь Новый год дебоширу придётся встречать в СИЗО — арестовали его на срок до 27 января 2025 года.

Напоминаем, в ноябре этого года житель «Золотого Рога» вечером стал избивать в квартире свою девушку, крики стали слышны соседям. Жильцы вызвали полицию, но наряд, по словам очевидцев, оперативно не приехал, и соседям пришлось спасать девушку самим. Мужчины взломали дверь в квартиру и пресекли избиение. В процессе спасения одному из защитников пришлось несколько раз ударить дебошира.

На следующий день после разбирательств в полиции нарушитель общественного порядка совершил нападение на своего обидчика.

Сам дебошир тоже написал заявление на ударившего его соседа. С полученными телесными повреждениями он обращался в больницу.

В запутанной истории потребовал разобраться председатель СК РФ Александр Бастрыкин после того, как сюжет об этом инциденте появился в программе одного из федеральных телеканалов.