В Петербурге завели дело после массового отравления в ресторане «Токио City»

«По данным следствия, не позднее 28 ноября текущего года лицами из числа сотрудников ресторана, расположенного на проспекте Сизова в Санкт-Петербурге, личность которых устанавливаются, в ходе оказания услуг по организации общественного питания и доставке продуктов питания допущены нарушения санитарно-эпидемиологических норм», — говорится в сообщении.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставили на контроль в прокуратуре Приморского района Санкт-Петербурга. Как отметили в СК, с острой кишечной инфекцией в медицинские учреждения города обратились не менее 22 человек.
По последним данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, всего зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции среди клиентов ресторана. В инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, у 12 заболевших в биологическом материале выявили сальмонеллу.
В пресс-службе компании «Токио City» ранее сообщили, что причиной инцидента, по предварительным данным, стала поставка некачественной партии продуктов от одного из поставщиков, на данный момент вся партия выведена из оборота. Дополнительно в ресторане были проведены две внеплановые санитарные обработки полного цикла с привлечением профильных специалистов. В компании подчеркнули, что окажут пострадавшим всю необходимую медицинскую поддержку и сопровождение.