В Петербурге завели дело после массового отравления в ресторане «Токио City»

В пресс-службе компании «Токио City» ранее сообщили, что причиной инцидента, по предварительным данным, стала поставка некачественной партии продуктов от одного из поставщиков, на данный момент вся партия выведена из оборота. Дополнительно в ресторане были проведены две внеплановые санитарные обработки полного цикла с привлечением профильных специалистов. В компании подчеркнули, что окажут пострадавшим всю необходимую медицинскую поддержку и сопровождение.