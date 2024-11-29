«Гадалка», избавляя самарчану от «злого рока», выманила полмиллиона рублей

На протяжении года 35-летнюю жительницу Самары преследовали неприятности. Женщина решила, что это злой рок, и для избавления от него обратилась к «родовой гадалке», страницу которой случайно нашла в одной из социальных сетей.
Воспользовавшаяся сложным периодом в жизни самарчанки, кудесница, якобы проживающая в Москве, пообещала ей помочь и сразу горячо взялась за дело.
Ворожея, общаясь с клиенткой через мессенджер, периодически просила перевести деньги за «магические» услуги. Расплачиваясь за «колдовство», изменяющее её судьбу, самарчанка отдала собственные накопления, а потом взяла кредит в банке. Всего за месяц женщина перечислила чародейке более 500 тысяч рублей.
К счастью для самарчанки она смогла на этом остановиться — не заметив существенных изменений в своей жизни, женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
По факту мошенничества заведено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.