Воспитательница из Уфы поверила в выигрыш и отдала мошенникам собственные деньги

В Уфе сотрудница детского сада стала жертвой мошенников. Женщина попалась на новую уловку аферистов, которые обманывают жителей Башкирии, что они выиграли в розыгрыше призов.
Так, женщина рассказала полицейским, что ей сообщили о выигрыше 200 тысяч рублей. Уфимка очень обрадовалась и не поставила под сомнение странную просьбу мошенников. Аферисты сказали ей, что выигрыш лежит на «замороженном» счете и для его перевода нужно отправить деньги. Жительница Уфы отправила 45 тысяч рублей на указанные реквизиты, но обещанный приз не получила, а свои собственные деньги потеряла.
В МВД по Башкирии сообщили, что по факту мошенничества заведено уголовно дело.
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