Воспитательница из Уфы поверила в выигрыш и отдала мошенникам собственные деньги

Так, женщина рассказала полицейским, что ей сообщили о выигрыше 200 тысяч рублей. Уфимка очень обрадовалась и не поставила под сомнение странную просьбу мошенников. Аферисты сказали ей, что выигрыш лежит на «замороженном» счете и для его перевода нужно отправить деньги. Жительница Уфы отправила 45 тысяч рублей на указанные реквизиты, но обещанный приз не получила, а свои собственные деньги потеряла.