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Воспитательница из Уфы поверила в выигрыш и отдала мошенникам собственные деньги

Уфимка, поверив в выигрыш в 200 тысяч рублей, потеряла деньги.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе сотрудница детского сада стала жертвой мошенников. Женщина попалась на новую уловку аферистов, которые обманывают жителей Башкирии, что они выиграли в розыгрыше призов.

Так, женщина рассказала полицейским, что ей сообщили о выигрыше 200 тысяч рублей. Уфимка очень обрадовалась и не поставила под сомнение странную просьбу мошенников. Аферисты сказали ей, что выигрыш лежит на «замороженном» счете и для его перевода нужно отправить деньги. Жительница Уфы отправила 45 тысяч рублей на указанные реквизиты, но обещанный приз не получила, а свои собственные деньги потеряла.

В МВД по Башкирии сообщили, что по факту мошенничества заведено уголовно дело.

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