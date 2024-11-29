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На Кубани драгдилер выстрелил в полицейских при задержании

На Кубани полицейские задержали мужчину с наркотиками, выстрелившего в их сторону.

Источник: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани драгдиллер выстрелил в полицейских при задержании. Все произошло в лесополосе в Апшеронском районе 28 ноября.

45-летнего местного жителя заподозрили в незаконном обороте наркотиков. Во время задержания мужчина внезапно достал из-за пояса предмет, похожий на пистолет. Направив оружие в сторону оперативников, он выстрелил и попытался сбежать.

В момент выстрела никто не пострадал. Скрыться мужчина не смог, полицейские задержали вооруженного драгдилера. Во время осмотра у него нашли оружие и пакет с растительной массой.

Как выяснилось, в момент задержания мужчина был под действием наркотиков.

«Изъятое направлено на экспертизу. Оперативники устанавливают обстоятельства произошедшего. Собранные по факту произошедшего материалы направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.