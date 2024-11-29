Главбуха ГКБ № 9 Челябинска заключили под стражу по делу о крупном мошенничестве

По версии следствия, с 1 января 2022 года по 8 августа 2024 года обвиняемые «совершили хищение бюджетных денежных средств, выделенных на оказание отдельных медицинских услуг гражданам в связи с отсутствием такой возможности у больницы». Речь идет о сумме 8 млн рублей, не менее, уточняет ведомство. Эти деньги они получили за незаконное прохождение процедур в ООО «Медицинский центр “Лотос”», в том числе косметологического характера. Причем, по данным источников, женщины не только сами ходили на те процедуры, которые были положены пациентам ГКБ № 9, но и отправляли на них родственников и знакомых.