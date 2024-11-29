Главбуха ГКБ № 9 Челябинска заключили под стражу по делу о крупном мошенничестве

Второй фигурантке — экономисту по договорной работе — избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Следственный комитет сообщил подробности очередного на Южном Урале медицинского дела.
По версии следствия, с 1 января 2022 года по 8 августа 2024 года обвиняемые «совершили хищение бюджетных денежных средств, выделенных на оказание отдельных медицинских услуг гражданам в связи с отсутствием такой возможности у больницы». Речь идет о сумме 8 млн рублей, не менее, уточняет ведомство. Эти деньги они получили за незаконное прохождение процедур в ООО «Медицинский центр “Лотос”», в том числе косметологического характера. Причем, по данным источников, женщины не только сами ходили на те процедуры, которые были положены пациентам ГКБ № 9, но и отправляли на них родственников и знакомых.
Отмечается, что есть и пока неустановленные лица, которые помогали фигуранткам, а сами они действовали «группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, используя служебное положение».
Дело в отношении главного бухгалтера и экономиста расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.
В настоящее время следователем СКР женщинам предъявлено обвинение, главному бухгалтеру судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй — ввиду активного способствования расследованию в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Проведены обыски по месту работы и проживания фигуранток, изъята документация, приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемых, «выполняются иные следственные и процессуальный действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности, а также сбор и закрепление доказательственной базы».