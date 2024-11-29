Жители Челябинской области совместно с сообщниками украли более 280 млн

По версии следствия, мошенники использовали для реализации преступного замысла особенности работы системы электронных платежей. Они зарегистрировали более 200 подставных фирм в сфере розничной торговли и открыли им расчетные счета в одном банке. Фиктивные покупатели оплачивали якобы приобретенные товары и полученные услуги по QR-коду, банк незамедлительно автоматически зачислял на счета фирм-получателей свои средства, как это предусмотрено системой быстрых платежей. Сразу после поступления денег злоумышленники оформляли возврат оплаты, информация о чем поступала в банк только через сутки. Наличие такого временного разрыва позволило похитить, обналичить и распределить денежные средства между соучастниками. Общий ущерб превысил 280 млн рублей.