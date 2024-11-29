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«Черных лесорубов» выявили в Нижегородской области

Возбуждены уголовные дела.

61 факт незаконных рубок лесных насаждений был выявлен в Нижегородской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

«В девятнадцати случаях “черные лесорубы” уже установлены. Материалы по нарушениям, содержащие признаки уголовного преступления, направлены в правоохранительные органы. По результатам возбуждено 23 уголовных дела», — рассказали в ведомстве.

По словам специалистов, объем незаконной рубки таких насаждений за данный период уменьшился на 17% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).