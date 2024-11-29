В Воронежской области водитель «Ауди» врезался в газовый столб и погиб

В четверг, 28 ноября, в 7.39 трагедия случилась на дороге в Верхнемамонском районе. На 36 километре дороги Павловск-Калач-Петропавловка-Верхний Мамон 63-летний местный житель, руливший «Ауди А6», слетел с дороги и врезался в столб газопровода. Мужчина погиб до приезда скорой.
Машина осталась почти цела, а водитель погиб. телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.
Автоинспекторы выясняют, почему водитель не справился с управлением автомобилем, и призывают не делать резких маневров и снижать скорость при снегопаде и наледи на дороге.
Напомним, 28 ноября на улице Ленина водитель «Хендая» сбил 22-летнюю девушку, переходившую дорогу в неположенном месте.