Директора ООО в Перми обвиняют в сокрытии от налоговой более 4,7 млн рублей

Директор общества с ограниченной ответственностью из Перми обвиняется в сокрытии от налогообложения более 4,7 миллиона рублей, сообщает СУ СКР региона.
Речь идёт о ситуации, которая возникла в сентябре 2023 года. Руководитель одной из организаций, которая занимается электромонтажными работами, на протяжении нескольких месяцев распоряжался деньгами ООО по своему усмотрению. В этот же период у предприятия накопилась задолженность по налогам на прибыль, доходы физлиц и страховым взносам.
Несмотря на то, что у руководителя была возможность закрыть долги, он скрыл более 4,7 миллионов рублей. После этого в отношении директора было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершённое в крупном размере».
Во время расследования на имущество ООО был наложен арест. Общая сумма составила около четырёх миллионов рублей. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.