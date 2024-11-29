Олбани
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директора ООО в Перми обвиняют в сокрытии от налоговой более 4,7 млн рублей

Сейчас дело передано в суд.

Источник: Аргументы и факты

Директор общества с ограниченной ответственностью из Перми обвиняется в сокрытии от налогообложения более 4,7 миллиона рублей, сообщает СУ СКР региона.

Речь идёт о ситуации, которая возникла в сентябре 2023 года. Руководитель одной из организаций, которая занимается электромонтажными работами, на протяжении нескольких месяцев распоряжался деньгами ООО по своему усмотрению. В этот же период у предприятия накопилась задолженность по налогам на прибыль, доходы физлиц и страховым взносам.

Несмотря на то, что у руководителя была возможность закрыть долги, он скрыл более 4,7 миллионов рублей. После этого в отношении директора было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершённое в крупном размере».

Во время расследования на имущество ООО был наложен арест. Общая сумма составила около четырёх миллионов рублей. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

налоги