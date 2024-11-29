Директора ООО в Перми обвиняют в сокрытии от налоговой более 4,7 млн рублей

Несмотря на то, что у руководителя была возможность закрыть долги, он скрыл более 4,7 миллионов рублей. После этого в отношении директора было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершённое в крупном размере».