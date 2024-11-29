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В Самарской области Lada Largus съехал в кювет, пострадал водитель

Сегодня утром, 29 ноября, в Исаклинском районе на 20 км автодороги Похвистнево — Сосновка — Урал произошло ДТП. Об этом сообщает региональное ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Источник: Коммерсантъ

По информации ведомства, произошел съезд в кювет автомобиля Lada Largus. Пострадал водитель транспорта. На место происшествия направили дежурный караул пожарно-спасательной части № 118, сотрудников Госавтоинспекции и бригаду скорой медицинской помощи. Водителя автомобиля госпитализировали. В ходе аварийно-спасательных работ пожарные-спасатели отключили системы электропитания автомобиля.