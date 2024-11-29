В Перми сотрудника полиции признали виновным в подлоге документов

В Перми более шести месяцев длилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении сотрудника ППС. Ему предъявили обвинение в фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении.
Следствие установило, что в конце ноября 2022 года в отдел полиции доставили молодую женщину по сообщению о потреблении ей наркотических средств. Всю ночь задержанная провела в полиции, на освидетельствование ее не доставляли.
На следующий день женщину привезли в судебный участок, где мировой судья признал ее виновной в отказе от прохождения медицинского освидетельствования. Решение мирового судьи отменил районный суд в связи с отсутствием административного правонарушения.
«В дальнейшем началась проверка документов, содержащихся в материале об административном правонарушении. Как выяснилось в ходе следствия, документы были фальсифицированы одним из сотрудников ППС», — сообщили в Кировском районном суде Перми.
В ходе рассмотрения дела допросили 19 свидетелей, большинство которых являются сотрудниками полиции. Результаты экспертиз показали, что подписи в документах были выполнены не понятыми и не потерпевшей. Сам фигурант уголовного дела фальсификацию документов не признал, полностью отрицая свою вину.
Суд признал сотрудника полиции виновным и назначил ему штраф в размере 150 тыс. руб., а также лишил права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года. Суд также частично удовлетворил исковые требования потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 тыс. руб.
По информации Кировского районного суда, осужденный и его адвокат обжаловали приговор в вышестоящую инстанцию.