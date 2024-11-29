В Беларуси за сутки при пожарах травмированы четыре человека

28 ноября в 9.52 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Любань Буда-Кошелевского района. До прибытия спасателей односельчане спасли хозяйку 1941 года рождения, пенсионерку, которая с отравлением продуктами горения госпитализирована.



В этот же день произошел пожар в жилом доме в агрогородке Ананчицы Солигорского района. В результате пожара получила ожоги проживающая в доме с разрешения хозяина-пенсионера неработающая женщина 1975 года рождения. Она госпитализирована.



28 ноября в 16.59 стало известно о пожаре в жилом доме в д. Большая Горожа Осиповичского района. В результате получил ожоги хозяин 1963 года рождения. Мужчина госпитализирован.



Сегодня в 2.06 в МЧС сообщили о возгорании в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в д. Юхновка Минского района. При самостоятельном тушении пожара получил ожоги хозяин 1960 года рождения. Он госпитализирован.



Причины пожаров устанавливаются.