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В Полоцке пьяный бесправник угнал машину соседа и попал на ней в ДТП

Желание 24-жителя Полоцка устроить покатушки по ночному городу закончилось для него плачевно — молодому человеку грозит ответственность по нескольким административным и по уголовной статье. Об этом сообщили в милиции.

Отмечается, что фигурант зашел в гости к своему 38-летнему соседу. Мужчины сели выпивать. Когда хозяин дома уснул, его гостю стало скучно и он решил покататься по ночному городу. Поездку было решено совершить на автомобиле соседа. Молодой человек вытащил у спящего друга ключи от авто, но далеко уехать ему не удалось. Поездка закончилась уже на стоянке, так как водитель, выезжая задним ходом, врезался в другой автомобиль.

Прохожие вызвали на место ДТП инспекторов ГАИ. Как выяснилось, водитель мало того что был пьян, так еще сел за руль, не имея водительского удостоверения.