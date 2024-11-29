В Полоцке пьяный бесправник угнал машину соседа и попал на ней в ДТП

Отмечается, что фигурант зашел в гости к своему 38-летнему соседу. Мужчины сели выпивать. Когда хозяин дома уснул, его гостю стало скучно и он решил покататься по ночному городу. Поездку было решено совершить на автомобиле соседа. Молодой человек вытащил у спящего друга ключи от авто, но далеко уехать ему не удалось. Поездка закончилась уже на стоянке, так как водитель, выезжая задним ходом, врезался в другой автомобиль.