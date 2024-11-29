Выкинувшего из окна собаку жителя Башкирии ищет полиция

В Ишимбае ищут мужчину, который до смерти замучал собаку. Напомним, в ночь на 28 ноября местные жители заметили лежащее под окнами пятиэтажки на Губкина животное, которое жалобно скулило. Неравнодушные ишимбайцы позвонили в службу спасения, но спасти собаку не удалось, она умерла до приезда специалистов.