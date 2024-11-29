Среди отравившихся в ресторане оказались дети. «Токио Сити» продолжает работать

Поставщиком рыбы выступает ООО «Гавань». Компания зарегистрирована в 2017 году, ее доход в прошлом году составил 955 млн рублей при расходах 923 млн. «Гавань» занимается торговлей оптовой рыбой, ракообразными, моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов. В компании трудится 21 человек. По предварительным данным «Фонтанки», Роспотребнадзор закрыл «Гавань» в связи с тем, что в их рыбе нашли сальмонеллу.