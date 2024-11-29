Число пострадавших от ливней и наводнений в Шри-Ланке превысило 400 тыс

По его данным, точное число пострадавших составляет 401 707. Наибольший ущерб причинен округам Маннар и Джафна. От удара стихии в стране полностью или частично разрушены более 2 тыс. домов. Дождями и наводнениями смыты посевы риса на площади 64 тыс. га. Из затопленных районов эвакуированы около 20 тыс. жителей. Неблагоприятные погодные условия препятствуют оказанию помощи населению и ликвидации последствий бедствия.