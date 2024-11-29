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Число пострадавших от ливней и наводнений в Шри-Ланке превысило 400 тыс

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноября. /ТАСС/. Почти 402 тыс. человек пострадали от ливневых дождей и вызванных ими наводнений в 24 округах Шри-Ланки. Число погибших от непогоды достигло 17. Об этом сообщает Центр по борьбе со стихийными бедствиями островного государства.

Источник: Reuters

По его данным, точное число пострадавших составляет 401 707. Наибольший ущерб причинен округам Маннар и Джафна. От удара стихии в стране полностью или частично разрушены более 2 тыс. домов. Дождями и наводнениями смыты посевы риса на площади 64 тыс. га. Из затопленных районов эвакуированы около 20 тыс. жителей. Неблагоприятные погодные условия препятствуют оказанию помощи населению и ликвидации последствий бедствия.

По данным метеорологического департамента, в пятницу ливневые дожди будут продолжаться на большей части территории Шри-Ланки. В Северной провинции и округе Тринкомали ожидается выпадение свыше 150 мм. осадков и сильный ветер со скоростью до 70 м/час.