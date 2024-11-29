Замначальника ФСИН Башкирии арестовали по делу о превышении полномочий

Советский районный суд города Уфы избрал меру пресечения начальнику управления ФСИН по Башкирии в виде двух месяцев заключения под стражу по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили 29 ноября в Telegram-канале СУ СК России по Республике Башкортостан.