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Замначальника ФСИН Башкирии арестовали по делу о превышении полномочий

Советский районный суд города Уфы избрал меру пресечения начальнику управления ФСИН по Башкирии в виде двух месяцев заключения под стражу по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили 29 ноября в Telegram-канале СУ СК России по Республике Башкортостан.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что его обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, обвиненный требовал от 10 подчиненных передать ему часть начисленных премий на сумму 500 тыс. рублей. Незаконно полученные средства были обнаружены в кабинете замначальника в ходе обыска.

Ранее, 28 ноября, экс-проректора вуза в Москве задержали по делу о хищении крупной денежной суммы. По информации источника «Известий», задержанной является экс-проректор РУДН Анжела Должикова. Полиция провела у задержанной обыски.

СК