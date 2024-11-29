Замначальника ФСИН Башкирии арестовали по делу о превышении полномочий

Отмечается, что его обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, обвиненный требовал от 10 подчиненных передать ему часть начисленных премий на сумму 500 тыс. рублей. Незаконно полученные средства были обнаружены в кабинете замначальника в ходе обыска.
Ранее, 28 ноября, экс-проректора вуза в Москве задержали по делу о хищении крупной денежной суммы. По информации источника «Известий», задержанной является экс-проректор РУДН Анжела Должикова. Полиция провела у задержанной обыски.