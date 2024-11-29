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В Казахстане общественницу посадили под домашний арест за подозрение в мошенничестве

АФМ ведет досудебное расследование.

Источник: АФМ РК

АСТАНА, 29 ноя — Sputnik. В Кызылординской области задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве, сообщило АФМ.

Согласно данным АФМ, она уличена в получении через доверенных лиц более 55 миллионов тенге (107,2 тысячи долларов) у 81 субъекта предпринимательства.

Женщина, являясь членом нескольких общественных организаций, брала деньги за то, чтобы вычеркнуть из актов проверки нарушения, выявленные в сфере детского творчества и спорта.

Проверка велась на предмет несоответствия предъявляемым требованиям к субъектам предпринимательства оказывающих услуги по платформе «Даму бала». Агентство начало досудебное расследование по факту мошенничества.

«Так, выявлено несоответствие спортивного инвентаря заданным требованиям, нарушение учета посещения детей, неполное соответствие систем видеонаблюдения и другие нарушения в части обеспечения безопасности детей, посещающих спортивные секции. По данному факту ведется расследование», — отметили в агентстве.

Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В соответствии со ст.201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат, подчеркнули в АФМ.