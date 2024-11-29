В техникуме Татарстана после урока физкультуры умер 17-летний студент

В Альметьевском политехническом техникуме во время физкультуры умер 17-летний студент. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Татарстана.
По версии следствия, 28 ноября на уроке физкультуры один из учеников почувствовал недомогание. После его доставили в медучреждение. Спустя время несовершеннолетний скончался.
В результате происшествия возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти несовершеннолетнего. Также проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, в казанском общежитии КНИТУ-КАИ обнаружен труп студента из Казахстана. По предварительной информации, он покончил с собой.