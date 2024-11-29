КЖД: из-за технической поломки произошёл сбой графика движения поездов из Светлогорска

Утром в пятницу, 29 ноября, по причине технических неполадок в одной из «Ласточек», курсирующих на светлогорском направлении, произошел сбой графика движения поездов. Об этом «Новому Калининграду» сообщил начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин.
Инцидент случился в 8.21 на перегоне Дружное — Чкаловск. У «Ласточки», следовавшей из Светлогорска в Калининград, произошел излом токоприемника. На место был оперативно отправлен вспомогательный локомотив, который доставил обесточенный электропоезд к месту назначения — на Южный вокзал. Тем не менее отклонение от графика составило примерно полтора часа. Кроме того, были задержаны на 30−40 минут два поезда, также направлявшихся из Светлогорска в областной центр, отметил Першин.
Он добавил, что один из пассажиров утреннего электропоезда, в котором произошла поломка, должен был успеть в аэропорт. Железнодорожники предложили ему воспользоваться служебным транспортом компании, который уже ждал его на вокзале. «Однако мужчина принял решение не ехать до Калининграда, а выйти в Чкаловске и воспользоваться услугами такси», — уточнил Александр Першин.