КЖД: из-за технической поломки произошёл сбой графика движения поездов из Светлогорска

Инцидент случился в 8.21 на перегоне Дружное — Чкаловск. У «Ласточки», следовавшей из Светлогорска в Калининград, произошел излом токоприемника. На место был оперативно отправлен вспомогательный локомотив, который доставил обесточенный электропоезд к месту назначения — на Южный вокзал. Тем не менее отклонение от графика составило примерно полтора часа. Кроме того, были задержаны на 30−40 минут два поезда, также направлявшихся из Светлогорска в областной центр, отметил Першин.