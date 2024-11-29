Дело о шпионаже: в Крыму на 17 лет осужден гражданин Украины

Гражданин Украины приговорен к лишению свободы по делу о шпионаже в Крыму, о чем сообщила пресс-служба Верховного суда Республики.
В ходе судебного разбирательства вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Украины, проживающего в Ялте. Его признали виновным по статье о передаче и сборе информации, которая могла быть использована против Вооруженных Сил РФ, с целью ее передачи противнику.
Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Уточняется, что заседание проходило в закрытом режиме, так как материалы дела содержали информацию, представляющую гостайну. Приговор в законную силу еще не вступил.
Напомним, в начале ноября 2024 года к 13 годам строгого режима приговорили 36-летнего жителя Ленинского района. Мужчина передавал данные о российской технике украинским спецслужбам. Дело завели о госизмене.