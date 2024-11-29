Дело о шпионаже: в Крыму на 17 лет осужден гражданин Украины

В ходе судебного разбирательства вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Украины, проживающего в Ялте. Его признали виновным по статье о передаче и сборе информации, которая могла быть использована против Вооруженных Сил РФ, с целью ее передачи противнику.