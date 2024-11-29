Житель Башкирии отдал лжеброкерам 2,5 млн рублей после совета новой знакомой

Как мужчина рассказал в отделении полиции, в сети он познакомился с девушкой. Пара общалась некоторое время, а затем новая знакомая рассказала жителю Нефтекамска, что зарабатывает на инвестициях хорошие деньги. Они посоветовала мужчине тоже попробовать и дала контакты специалистов, которые помогут торговать валютой на бирже. Доверившись девушке, молодой человек взял кредит в 2,5 млн рублей.