Под Волгоградом с беспилотниками искали в снежном плену застрявших автомобилистов

Перед медиками и спасателями стояла задача вызволить из плена заснеженной трассы протяженностью 6 км порядка 300 машин и более 1,5 тыс. человек. В ходе спецоперации требовалось обеспечить жизнедеятельность людей, скоординировать работу спецтехники, организовать эффективное информирование о ситуации на участке дороги, проложить пути объезда.