Любительница покурить спалила дотла свой дом

Происшествие произошло 27 ноября в селе Латонова на улице Садовой, 21. Владелица дома сама обратилась в пожарную часть. Выяснилось, что женщина курила в доме. Пепел от сигареты упал на матрас и тот за считанные секунды загорелся. Однако к моменту приезда пожарных, владелица потушила пламя самостоятельно.