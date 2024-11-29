Любительница покурить спалила дотла свой дом

Как оказалось в этот день сотрудники МЧС дважды выезжали по этому адресу на тушение пожара.
Происшествие произошло 27 ноября в селе Латонова на улице Садовой, 21. Владелица дома сама обратилась в пожарную часть. Выяснилось, что женщина курила в доме. Пепел от сигареты упал на матрас и тот за считанные секунды загорелся. Однако к моменту приезда пожарных, владелица потушила пламя самостоятельно.
Но спустя несколько часов, пожарные вновь выехали на этот адрес. Местные жители заметили огромный столб черного дыма. Горел дом их соседки и люди обратились за помощью в МЧС. Оказалось, что женщина заснула с непотушенной сигаретой.
Тушили огонь восемь пожарных и две автоцистерны.
В результате пожара дом сгорел полностью. От него остались лишь обугленные стены.