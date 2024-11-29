Семь человек пострадали в жестком столкновении автобуса с грузовиком под Омском

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса “ПАЗ” (“Шербакуль-Новоскатовка”) мужчина 1974 г. р., двигаясь по автодороге “Бакбасар-Азово-Шербакуль-Полтавка”, в районе 91 километра на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении большегрузному автомобилю “Камаз” под управлением мужчины 1961 г. р., в результате чего допустил с ним столкновение с последующим опрокидыванием», — отмечается в официальном сообщении правоохранителей.