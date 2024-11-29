Бастрыкин затребовал доклад подчиненных об избитой в Новороссийске семье

Об избитой в Новороссийске семье участника СВО доложат Бастрыкину, сообщает пресс-служба СК России.
В соцсетях прошла информация, что в Новороссийске приезжие арендаторы избили семью владельца гаража. Причиной конфликта стал отказ освободить незаконно занимаемую площадь.
Пострадали женщина и участник СВО. До настоящего времени напавшие на них к ответственности не привлечены. По факту хулиганства региональный СУ СКР возбудил уголовное дело. Принимаются меры к установлению личностей участников конфликта и их задержанию.
О ходе расследования доложат председателю СКР Александру Бастрыкину.
Мы писали, пострадавшие были с травмами госпитализированы. Подробнее можно прочитать здесь.
Напомним, арестован житель Кубани, который угрожал полицейскому. 20 ноября в хуторе Садовом 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения оскорбил сотрудника полиции, угрожал его ударить. После этого на улице Школьной дебошира задержали.