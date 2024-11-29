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Бастрыкин затребовал доклад подчиненных об избитой в Новороссийске семье

В Новороссийске приезжие арендаторы избили семью владельца гаража.

Об избитой в Новороссийске семье участника СВО доложат Бастрыкину, сообщает пресс-служба СК России.

В соцсетях прошла информация, что в Новороссийске приезжие арендаторы избили семью владельца гаража. Причиной конфликта стал отказ освободить незаконно занимаемую площадь.

Пострадали женщина и участник СВО. До настоящего времени напавшие на них к ответственности не привлечены. По факту хулиганства региональный СУ СКР возбудил уголовное дело. Принимаются меры к установлению личностей участников конфликта и их задержанию.

О ходе расследования доложат председателю СКР Александру Бастрыкину.

Мы писали, пострадавшие были с травмами госпитализированы. Подробнее можно прочитать здесь.

Напомним, арестован житель Кубани, который угрожал полицейскому. 20 ноября в хуторе Садовом 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения оскорбил сотрудника полиции, угрожал его ударить. После этого на улице Школьной дебошира задержали.