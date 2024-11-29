Уснул за рулем и столкнулся с тягачом. В Толочинском районе в ДТП погибли два человека

Авария произошла сегодня около 9.00 в Толочинском районе на 503-м км автодороги М1 Брест — Минск — граница РФ. 54-летний водитель Volkswagen, по предварительной информации, уснул за рулем и совершил попутное столкновение с полуприцепом автопоезда в составе с тягачом Mercedes.



Двое пассажиров легкового авто — 44-летняя женщина и ее 21-летний сын — погибли.



На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.



Правоохранители напоминают: управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено.