Авария произошла сегодня около 9.00 в Толочинском районе на 503-м км автодороги М1 Брест — Минск — граница РФ. 54-летний водитель Volkswagen, по предварительной информации, уснул за рулем и совершил попутное столкновение с полуприцепом автопоезда в составе с тягачом Mercedes.
Двое пассажиров легкового авто — 44-летняя женщина и ее 21-летний сын — погибли.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.
Правоохранители напоминают: управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено.
Уснул за рулем и столкнулся с тягачом. В Толочинском районе в ДТП погибли два человека
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Толочинском районе водитель легковушки уснул за рулем и столкнулся с тягачом, погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Авария произошла сегодня около 9.00 в Толочинском районе на 503-м км автодороги М1 Брест — Минск — граница РФ. 54-летний водитель Volkswagen, по предварительной информации, уснул за рулем и совершил попутное столкновение с полуприцепом автопоезда в составе с тягачом Mercedes.