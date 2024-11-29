Суд лишил свободы волгоградца, наехавшего на мужчину с ребенком

Государственное обвинение в ходе судебного разбирательства поддерживала старший помощник прокурора города Волжского, Антонина Бодрова. Суд установил, что 12 июля 2024 года мужчина управлял автомобилем «Митсубиси Аутлэндер» и совершил наезд на отца и его 9-летнего сына, которые шли по пешеходному переходу напротив дома № 79 на улице Дружбы в Волжском. В результате аварии ребенок получил тяжкий вред здоровью. Водитель полностью признал свою вину.