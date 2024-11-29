Суд лишил свободы волгоградца, наехавшего на мужчину с ребенком

В Волгоградской области оглашен приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего в результате ДТП.
В пресс-службе прокуратуры Волгоградской области сообщили, что 76-летний житель Волжского признан виновным по части 1 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Государственное обвинение в ходе судебного разбирательства поддерживала старший помощник прокурора города Волжского, Антонина Бодрова. Суд установил, что 12 июля 2024 года мужчина управлял автомобилем «Митсубиси Аутлэндер» и совершил наезд на отца и его 9-летнего сына, которые шли по пешеходному переходу напротив дома № 79 на улице Дружбы в Волжском. В результате аварии ребенок получил тяжкий вред здоровью. Водитель полностью признал свою вину.
Суд приговорил пенсионера к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.