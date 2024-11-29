Пожар на автостоянке во Владивостоке уничтожил хозпостройку и повредил автомобили

Возгорание хозяйственной постройки на территории автостоянки на проспекте Красного Знамени произошло в пятницу, 29 ноября, около 17:00. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, огнеборцы оказались на месте возгорания в считанные минуты, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным ведомства, на момент прибытия пожарных постройка была охвачена пламенем, шел густой черный дым.
«В результате пожара строение уничтожено огнем. Кроме того, огнем повреждено два рядом стоящих автомобиля. Общая площадь пожара составила около 10 кв. метров», — отметили в пресс-службе.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Ранее в сети появилось видео, на котором был виден густой черный дым.