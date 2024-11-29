Пожар на автостоянке во Владивостоке уничтожил хозпостройку и повредил автомобили

Возгорание хозяйственной постройки на территории автостоянки на проспекте Красного Знамени произошло в пятницу, 29 ноября, около 17:00. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, огнеборцы оказались на месте возгорания в считанные минуты, сообщает ИА PrimaMedia.