Стали известны подробности о голодовке екатеринбургских миллионеров в круизе по Атлантике

«Изначально мы просили заменить нам круиз, прежде чем принимать какие-либо меры и выходить на СМИ. Но топ-менеджеры оператора все заняли хамскую позицию, согласно которой они нам ничего не должны и “покатали нас на кораблике” безвылазно 20 дней. При этом цены на это “катание” начинаются от 600 тыс. рублей. Мы должны быть этому рады. Пока никакой новой информации от организаторов тура не поступало», — рассказал представитель возмущенных пассажиров.