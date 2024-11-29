Стали известны подробности о голодовке екатеринбургских миллионеров в круизе по Атлантике

На данный момент на судне находятся 30 россиян, среди них есть екатеринбуржцы. Маршрут изначально должен был быть ЮАР — Антарктида — Аргентина, но после поломки двигателя от захода в Антарктику команде пришлось отказаться.
«Причины для возмущений у пассажиров разные. Кто-то хочет, чтобы в качестве компенсации его потом все-таки свозили в Антарктиду, для кого-то важно получить финансовое возмещение убытков, соответствующее нынешним расценкам. Также не стоит забывать и о моральных страданиях», — говорит Александр Мугин.
По его словам, отношение команды к возмущенным пассажирам оставляет желать лучшего. Людям ничего не объясняют, царит полная неопределенность. Юрист подтвердил, что голодающая часть туристов готова держаться до конца путешествия для достижения справедливости.
ЕАН также удалось связаться с представителями инициативной группы, которая находится на борту. По словам пассажиров, состояние голодающих на данный момент удовлетворительное.
«Изначально мы просили заменить нам круиз, прежде чем принимать какие-либо меры и выходить на СМИ. Но топ-менеджеры оператора все заняли хамскую позицию, согласно которой они нам ничего не должны и “покатали нас на кораблике” безвылазно 20 дней. При этом цены на это “катание” начинаются от 600 тыс. рублей. Мы должны быть этому рады. Пока никакой новой информации от организаторов тура не поступало», — рассказал представитель возмущенных пассажиров.
По его словам, корабль плывет довольно медленно, о поломках команда ничего не рассказывает, ход постоянно замедляют. Стало известно, что судно прибудет в Аргентину на день позднее, чем планировалось.
Согласно сайтам турагентств, уже объявлен набор на такой же круиз, который пройдет в ноябре 2025 года. Цены на сегодняшний день в зависимости от запроса и класса начинаются от 900 тыс. рублей и доходят до 2 млн.