Помещения главного здания СКР впервые стали местом преступления

«Именно находясь в них, заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Александр Избенко совершал хищения вещественных доказательств по уголовным делам, которые находись у него в производстве, в том числе о крушении пассажирского самолета», — говорится в материале.
Отмечается, что Избенко обвинили в семи эпизодах растраты в особо крупном размере, и девяти — в крупном. Он имел неограниченный доступ к ценному имуществу, находящемуся в его производстве, в том числе к деньгам, которые тратились на различные предметы роскоши.