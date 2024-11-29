Помещения главного здания СКР впервые стали местом преступления

«Именно находясь в них, заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Александр Избенко совершал хищения вещественных доказательств по уголовным делам, которые находись у него в производстве, в том числе о крушении пассажирского самолета», — говорится в материале.