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Помещения главного здания СКР впервые стали местом преступления

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Помещения центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) в Москве впервые стали местом преступления, сообщает «Коммерсантъ».

Источник: © РИА Новости

«Именно находясь в них, заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Александр Избенко совершал хищения вещественных доказательств по уголовным делам, которые находись у него в производстве, в том числе о крушении пассажирского самолета», — говорится в материале.

Отмечается, что Избенко обвинили в семи эпизодах растраты в особо крупном размере, и девяти — в крупном. Он имел неограниченный доступ к ценному имуществу, находящемуся в его производстве, в том числе к деньгам, которые тратились на различные предметы роскоши.

Уголовное дело против Избенко возбудил 12 октября 2023 года первый заместитель председателя СКР Эдуард Кабурнеев. Преступник попытался скрыться в Донецке, однако сотрудникам ФСБ удалось его найти.

СК