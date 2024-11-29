Копила деньги восемь лет: волгоградка объявила голодовку на лайнере из-за срыва путешествия в Антарктиду

Волгоградка Наталья Литвинова восемь лет копила деньги на круиз в Антарктиду, но лайнер с путешественниками внезапно сломался, так и не причалив к берегам континента, и раздосадованные туристы объявили голодовку. Наталья рассказала сайту volgograd.kp.ru о сложившейся на борту ситуации.
«Я об этом грезила последние восемь лет!».
Незадолго до путешествия Наталья создала в соцсетях канал, в котором планировала делиться своими впечатлениями. Впереди было целых два прекрасных месяца на лайнере Swan Hellenic Diana.
«Сегодня лучший день для моих новых начинаний. Я отправляюсь в путешествие мечты, о котором грезила последние восемь лет!» — поделилась своей радостью волгоградка.
Такое путешествие стоит недешево — около миллиона рублей. Но оно того стоило. Практически две недели, с 13 ноября, туристы наслаждались отпуском. Наталья выкладывала потрясающие снимки и видеоролики по пути от Кейптауна до Антарктиды. Им обещали 15 высадок на сушу, но несколько дней назад что-то пошло не так.
«Моя первая реакция — шок».
Ни о чем не подозревающие туристы отдыхали в Южной Георгии, когда капитан сообщил о поломке судна. Это была только третья высадка на землю.
— Капитан объявил нам, что судно не идет в Антарктиду по причине поломки одного из винтов. Моя первая реакция — шок. Мечта просто отложилась, — чуть ли не заплакала Наталья.
Остальные туристы тоже испытали шок, ведь им пришлось выложить немало денег, чтобы осуществить мечту. В итоге лайнер отправился не в Антарктиду, а в Аргентину. Они стали писать во все инстанции и просить о помощи.
— Этому судну чуть больше года, как сломался винт? — возмущены туристы. — На следующий день компания предложила возместить лишь половину стоимости.
Это еще больше омрачило настроение путешественников. Из двух месяцев им обещали 21 день на разных континентах, в том числе четыре полных дня в Антарктиде. И все планы рухнули в одночасье. Копить на новое путешествие придется долго, ведь цены на них постоянно растут.
— Я не могла с этим смириться, — призналась Наталья. — Несколько человек вместе со мной объявили голодовку. Мы сели у ресепшена и сидим. Мы не видим другого выхода, потому что предложение от компании — убогая подачка. Мы прибегаем к радикальным способам, по-другому не можем достучаться.
Идут третьи сутки голодовки. Люди не едят и не пьют воду. Эта история стремительно разлетелась в российских и зарубежных СМИ. Туристы надеются, что им удастся договориться с компанией.