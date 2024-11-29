Копила деньги восемь лет: волгоградка объявила голодовку на лайнере из-за срыва путешествия в Антарктиду

Это еще больше омрачило настроение путешественников. Из двух месяцев им обещали 21 день на разных континентах, в том числе четыре полных дня в Антарктиде. И все планы рухнули в одночасье. Копить на новое путешествие придется долго, ведь цены на них постоянно растут.