Приезжие избили семью в Новороссийске из-за арендованного гаража

В СУ СК по Краснодарскому краю завели уголовное дело после ЧП в Новороссийске. Компания приезжих избила семью из-за арендованного гаража.
По словам пострадавшего мужчины, полгода назад он сдал гараж в аренду. Спустя шесть месяцев владелец вместе с женой и другом приехал забрать ключи. Но арендатора на месте не оказалось. Открыв гараж ключами друга, владелец увидел, что помещение совершенно не готово к сдаче.
«Стоят какие-то машины, все разбросано», — рассказал владелец.
Спустя время, по словам мужчины, к гаражу подъехали несколько человек. Владелец предположил, что приезжие были субарендаторами помещения. При этом гараж сдавали с условием без субаренды.
Начался разговор. Но на словах все не разрешилось. В какой-то момент разговор, как сообщил владелец гаража, перерос в драку.
«Избили меня, избили мою жену. Также были угрозы убийства», — сказал мужчина.
Его пострадавшая супруга в настоящее время находится в больнице. У женщины диагностировали сотрясение мозга и ушибы. Ее, по словам супруга, били трубой по голове. Мужчине же сломали челюсть.
После произошедшего пострадавшая семья обратились в полицию.
«При проведении проверки полицейские выявили участников конфликта. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В происшествии разбираются и следователи регионального СУ СКР. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.
«Следователями СК по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех участников конфликта и обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Руководитель краевого следственного управления СКР А. К. Маслов поставил ход расследования уголовного дела на контроль в следственном управлении», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.