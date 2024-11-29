Приезжие избили семью в Новороссийске из-за арендованного гаража

По словам пострадавшего мужчины, полгода назад он сдал гараж в аренду. Спустя шесть месяцев владелец вместе с женой и другом приехал забрать ключи. Но арендатора на месте не оказалось. Открыв гараж ключами друга, владелец увидел, что помещение совершенно не готово к сдаче.